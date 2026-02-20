Глава РУСАДА намерена судиться с американской газетой

Руководитель Российского антидопингового агентства Вероника Логинова потребовала от американской газеты The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете к изданию и его владельцам, пишет ТАСС.

Эти фантазии, основанные на желании продвинуть «жареные факты», видимо, для увеличения продаж номера, не соответствуют действительности, — подчеркнула Логинова.

Поводом для возмущения стала статья журналистки NYT, которая со ссылкой на источники сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает неофициальными сведениями о попытках сокрытия допинг-тестов с участием Логиновой зимой 2014 года. Глава РУСАДА уже направила письмо главреду газеты с требованием либо подтвердить факты, либо опубликовать опровержение.

В период Олимпийских игр 2014 года я отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA, даже потенциальной возможности не имела соприкасаться с деятельностью антидопинговой лаборатории, тем более влиять на процессы сбора допинг-проб и их последующего исследования, — указала глава РУСАДА.

Логинова подчеркнула, что за пять лет работы в должности не раз сталкивалась с оговорами и сплетнями, но готова жестко реагировать в правовом поле на ложные обвинения. Она также сравнила ситуацию с анонимными обращениями на горячую линию РУСАДА, где порой жалуются на использование магии для улучшения результатов. По мнению главы агентства, спустя 12 лет после Олимпиады в Сочи американское издание продолжает гоняться за дешевыми сенсациями, игнорируя факты и здравый смысл.

Ранее депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен считает награду полностью своей.