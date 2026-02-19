Разбросала семена по снегу в феврале и в июне уже любуюсь шапками цветов. Никаких теплиц, никакой рассады

Львиный зев я сею прямо по снегу в феврале или марте — и уже в июне моя клумба утопает в ярких шапках цветов. Это настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Никаких теплиц, никакой рассады на подоконниках — просто разбросала семена по снегу, присыпала тонким слоем земли сверху (можно заготовить с осени) и жду весну.

Снег тает, семена просыпаются, закаляются холодом и дают невероятно крепкие, здоровые всходы. Растут они дружно, не болеют и зацветают намного раньше тех, что посеяны дома.

Львиный зев радует яркими красками все лето до самых заморозков, а некоторые сорта даже дают самосев на следующий год. Ему не нужен сложный уход: поливай изредка да любуйся. Идеальный многолетник (в южных регионах) или обильно цветущий однолетник (в средней полосе), который прощает ошибки новичкам и восхищает опытных садоводов. Попробуйте зимний посев — и ваш сад заиграет новыми красками без лишних усилий!

