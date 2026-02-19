Три многолетника-вечерника для сада: «ночная красавица», «ночная свеча» и душистый табак — красота, аромат и минимум ухода

Если хочется украсить участок эффектными растениями, которые не требуют сложного ухода и при этом создают особую атмосферу по вечерам, стоит обратить внимание на три проверенных варианта — энотеру, мирабилис и душистый табак. Эти цветы раскрываются ближе к закату, наполняют сад нежным ароматом и превращают обычную клумбу в уютный уголок для отдыха.

Энотера, известная как «ночная свеча», образует высокие кусты до 120 см с крупными желтыми цветками диаметром до 10 см. Она отличается высокой засухо- и морозостойкостью, выдерживает понижение температуры до −30 °C. На одном месте может расти 4–5 лет, хотя в средней полосе ее часто выращивают как двулетник или однолетник. Хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, быстро разрастается и привлекает опылителей.

Мирабилис, или «ночная красавица», славится яркими разноцветными цветками и насыщенным ароматом. Его кусты вырастают до 70–90 см и цветут с начала лета до осени. В теплых регионах растение живет на одном месте до 3–4 лет за счет клубней, но в средней полосе чаще выращивается как однолетник, так как плохо переносит морозы ниже −5 °C. На зиму клубни можно выкапывать и хранить в прохладном помещении.

Душистый табак ценят за тонкий сладкий запах, который особенно усиливается вечером. Высота растений — от 50 до 100 см, цветение длительное и обильное. В условиях средней полосы его выращивают как однолетник, поскольку он не переносит заморозки ниже −3–5 °C. На одном месте живет один сезон, но легко размножается самосевом.

