Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 09:01

Три многолетника-вечерника для сада: «ночная красавица», «ночная свеча» и душистый табак — красота, аромат и минимум ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется украсить участок эффектными растениями, которые не требуют сложного ухода и при этом создают особую атмосферу по вечерам, стоит обратить внимание на три проверенных варианта — энотеру, мирабилис и душистый табак. Эти цветы раскрываются ближе к закату, наполняют сад нежным ароматом и превращают обычную клумбу в уютный уголок для отдыха.

Энотера, известная как «ночная свеча», образует высокие кусты до 120 см с крупными желтыми цветками диаметром до 10 см. Она отличается высокой засухо- и морозостойкостью, выдерживает понижение температуры до −30 °C. На одном месте может расти 4–5 лет, хотя в средней полосе ее часто выращивают как двулетник или однолетник. Хорошо чувствует себя и на солнце, и в полутени, быстро разрастается и привлекает опылителей.

Мирабилис, или «ночная красавица», славится яркими разноцветными цветками и насыщенным ароматом. Его кусты вырастают до 70–90 см и цветут с начала лета до осени. В теплых регионах растение живет на одном месте до 3–4 лет за счет клубней, но в средней полосе чаще выращивается как однолетник, так как плохо переносит морозы ниже −5 °C. На зиму клубни можно выкапывать и хранить в прохладном помещении.

Душистый табак ценят за тонкий сладкий запах, который особенно усиливается вечером. Высота растений — от 50 до 100 см, цветение длительное и обильное. В условиях средней полосы его выращивают как однолетник, поскольку он не переносит заморозки ниже −3–5 °C. На одном месте живет один сезон, но легко размножается самосевом.

Ранее мы рассказывали о растении с восковыми листьями словно в инее. Цветок-однолетник для необычного акцента в саду.

Проверено редакцией
цветы
сады
многолетники
дачи
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав Прикамья сообщил о состоянии раненого школьника
Почти 140 рейсов задержали и отменили в Москве из-за мощнейшего снегопада
Вассерман ответил на слух о том, что его не пустят на выборы в Госдуму
Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram
Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК
«Не понимает Путина»: Порошенко указал Зеленскому на ошибку в переговорах
Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом
Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника
Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг
«Королеву красоты» убили на глазах у детей
Посол оценил отношения Москвы с Гаагой
В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку
В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие
Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку
На Западе узнали о желании США «сбросить» НАТО «до заводских настроек»
МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.