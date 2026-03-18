На замену петуниям: этот цветок не боится ни дождя, ни жары и цветет пышными шапками в кашпо и на клумбе

Ищете универсальный цветок на замену петуниям? Присмотритесь к этому варианту. Этот цветок не боится ни дождя, ни жары и цветет пышными шапками везде — в кашпо и на клумбе.

Пеларгония плющелистная, которую часто называют ампельной геранью, — настоящий чемпион по выносливости: его плотные, восковые листья и яркие соцветия не страдают от ветра и осадков, а на солнце цветение становится только обильнее. Пеларгония цветет безостановочно с июня до заморозков, образуя каскады из шапок цветов всех оттенков — от белого и розового до насыщенно-красного и фиолетового. В кашпо она эффектно свисает вниз, а на клумбе разрастается в пышные кустики.

Другой идеальный кандидат — бакопа, или сутера, которая создает нежные водопады из мелких цветков и быстро восстанавливается после дождя. А калибрахоа, ближайшая родственница петунии, с ее бесчисленными цветками-колокольчиками, также устойчива к непогоде и идеальна для подвесных корзин.

