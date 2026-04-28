«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ

Путин: Киев надеется террором против России что-то изменить

Киев надеется террором против России что-то изменить, но у него ничего не получится, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, противник каждый день теряет территории на линии фронта, поэтому пытается хоть как-то компенсировать неудачи.

Отсюда и ставка на террор, как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Они надеются, что это может что-то изменить, но это ничего не изменит, — заявил глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По поручению главы государства Куренков отправился в Краснодарский край.

До этого представитель Кремля подтвердил, что ударами по нефтехранилищам в Туапсе Киев увеличивает дефицит нефти на глобальных рынках, которые и так пострадали от блокады Ормуза. Он подчеркнул, что нефть предназначалась для экспорта и для выполнения обязательств по экспортным контрактам.