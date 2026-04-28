МИД ОАЭ прервал молчание после сообщений о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ МИД ОАЭ назвал стратегическим решением выход страны из ОПЕК и ОПЕК+

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ — это стратегический выбор, который основан на долгосрочных экономических прогнозах, сообщила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели в соцсети X. По ее словам, оно направлено на укрепление развития страны, доверия к рынку и поддержание глобальной стабильности в сфере энергетики.

Выход ОАЭ из ОПЕК — это суверенный, стратегический выбор, основанный на долгосрочном экономическом видении. Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности, — заявила она.

Ранее западные журналисты подчеркнули, что решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой победу для президента США Дональда Трампа. Они напомнили, что американский лидер обвинял ОПЕК в якобы завышении цен на нефть.

До этого президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин заявил, что решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+ представляет собой тревожный сигнал. Он связал этот шаг с последствиями войны между Ираном и США.