В Кремле раскрыли, как Киев провоцирует дестабилизацию на мировых рынках Песков: Киев увеличивает дефицит нефти на рынках ударами по нефтехранилищам

Ударами по нефтехранилищам в Туапсе Киев увеличивает дефицит нефти на глобальных рынках, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинская сторона провоцирует дестабилизацию на рынках, сообщает ТАСС.

Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках, – сказал Песков.

Он подчеркнул, что нефть предназначалась для экспортных операций. Также черное золото направлялось на выполнение обязательств российской стороны по экспортным контрактам, резюмировал Песков.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в городе объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают к вспыхнувшему после ночного удара беспилотников нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, в средней общеобразовательной школе № 6 открыли пункт временного размещения жителей.