«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева Директор PR-агентства Скрипниченко: эфир Бони и Соловьева не завершил их ссору

Эфир с участием Виктории Бони и Владимира Соловьева не завершил конфликт двух медийных личностей, а перезапустил его с новой силой, выразил мнение в интервью NEWS.ru директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко. Эксперт отметил, что публичный диалог помог сторонам решить свои задачи: Соловьев подтвердил статус сильного оратора, а Боня, как спикер, получила площадку федерального уровня.

Участие в эфире стало для Виктории инструментом верификации, поскольку она вышла за рамки конфликта в соцсетях. Более того, развитие ситуации не ограничилось одним эфиром, так как оппонент предложил ей дальнейшее участие в проектах «Соловьев Live», что закрепило эффект, — пояснил директор агентства.

Роли участников «словесной дуэли» были понятны с первых минут, полагает собеседник. Соловьев, будучи модератором беседы, сначала извинился перед Боней, а затем задал тон дискуссии, разобрав ее обращение к президенту РФ, напомнил эксперт.

На фоне Владимира аргументация Виктории, особенно в сложных и специализированных вопросах, выглядела слабее. Парадокс ситуации в том, что сам факт эфира оказался важнее его содержания. Без него конфликт с высокой вероятностью остался бы внутри соцсетей и постепенно сошел на нет, — резюмировал Скрипниченко.

Ранее Соловьев сказал Боне, что россияне любят своего президента Владимира Путина, а не боятся его. Журналист подчеркнул, что люди выходят встречать главу государства, когда замечают его кортеж.

Профайлер Денис Давыдов назвал извинения Соловьева перед Боней осознанными и искренними. Также он выразил мнение, что Виктория готовилась к негативному развитию диалога и боялась не услышать извинения.