Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 20:58

«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева

Директор PR-агентства Скрипниченко: эфир Бони и Соловьева не завершил их ссору

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эфир с участием Виктории Бони и Владимира Соловьева не завершил конфликт двух медийных личностей, а перезапустил его с новой силой, выразил мнение в интервью NEWS.ru директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко. Эксперт отметил, что публичный диалог помог сторонам решить свои задачи: Соловьев подтвердил статус сильного оратора, а Боня, как спикер, получила площадку федерального уровня.

Участие в эфире стало для Виктории инструментом верификации, поскольку она вышла за рамки конфликта в соцсетях. Более того, развитие ситуации не ограничилось одним эфиром, так как оппонент предложил ей дальнейшее участие в проектах «Соловьев Live», что закрепило эффект, — пояснил директор агентства.

Роли участников «словесной дуэли» были понятны с первых минут, полагает собеседник. Соловьев, будучи модератором беседы, сначала извинился перед Боней, а затем задал тон дискуссии, разобрав ее обращение к президенту РФ, напомнил эксперт.

На фоне Владимира аргументация Виктории, особенно в сложных и специализированных вопросах, выглядела слабее. Парадокс ситуации в том, что сам факт эфира оказался важнее его содержания. Без него конфликт с высокой вероятностью остался бы внутри соцсетей и постепенно сошел на нет, — резюмировал Скрипниченко.

Ранее Соловьев сказал Боне, что россияне любят своего президента Владимира Путина, а не боятся его. Журналист подчеркнул, что люди выходят встречать главу государства, когда замечают его кортеж.

Профайлер Денис Давыдов назвал извинения Соловьева перед Боней осознанными и искренними. Также он выразил мнение, что Виктория готовилась к негативному развитию диалога и боялась не услышать извинения.

Культура
Виктория Боня
Владимир Соловьев
звездные скандалы
шоу
Владимир Путин
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне
Путин назвал главную особенность российской экономики
«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций
«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами
«Пытаются помешать»: Путин высказался о выборах на Украине и в Донбассе
«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ
Путин раскрыл, что ему доложил Кондратьев по Туапсе
Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Политолог объяснил, каким путем Молдавия надеется попасть в ЕС
Аналитик озвучил необычную версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО
МИД ОАЭ прервал молчание после сообщений о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+
Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве
Мясников объяснил опасность майских праздников
Главу центра при ДОСААФ в Петербурге обвинили в хищении 100 млн рублей
«Можете в это поверить?»: Трамп двумя шутками осадил Карла III
Силы ПВО сорвали атаку противника в трех регионах
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.