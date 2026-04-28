28 апреля 2026 в 12:19

Профайлер разобрал телемост Соловьева и Бони и сделал вывод

Профайлер Давыдов: Боня сильно волновалась во время телемоста с Соловьевым

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Блогер Виктория Боня сильно волновалась во время телемоста с журналистом Владимиром Соловьевым, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его мнению, модель испытывала серьезный стресс и готовилась к возможному негативному развитию диалога.

Извинения Соловьева перед Боней абсолютно осознанные и искренние. Журналист реально погружал себя в воспоминание момента несдержанности. Он не готовил текст заранее, все происходило здесь и сейчас без двойного послания или презрения. Боня ожидала извинений, это был принципиальный для нее момент. Она очень волновалась, готовясь не услышать их. Тут с ее стороны виден высокий уровень стресса и нехватка кислорода, разрыв дистанции с собеседником, потому что изначально конфликт воспринимался ей крайне негативно. Извинение было принято, хотя блогер готовилась к возможному негативному сценарию. Серьезное отношение Соловьева к своим словам все изменило, — сказал Давыдов.

Ранее Соловьев извинился перед Боней за оскорбительные слова. По словам журналиста, он позволил себе такие высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален». Телеведущий подчеркнул, что ему стоило строже относиться к своим словам.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

