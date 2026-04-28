Профайлер разобрал телемост Соловьева и Бони и сделал вывод

Блогер Виктория Боня сильно волновалась во время телемоста с журналистом Владимиром Соловьевым, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его мнению, модель испытывала серьезный стресс и готовилась к возможному негативному развитию диалога.

Извинения Соловьева перед Боней абсолютно осознанные и искренние. Журналист реально погружал себя в воспоминание момента несдержанности. Он не готовил текст заранее, все происходило здесь и сейчас без двойного послания или презрения. Боня ожидала извинений, это был принципиальный для нее момент. Она очень волновалась, готовясь не услышать их. Тут с ее стороны виден высокий уровень стресса и нехватка кислорода, разрыв дистанции с собеседником, потому что изначально конфликт воспринимался ей крайне негативно. Извинение было принято, хотя блогер готовилась к возможному негативному сценарию. Серьезное отношение Соловьева к своим словам все изменило, — сказал Давыдов.

Ранее Соловьев извинился перед Боней за оскорбительные слова. По словам журналиста, он позволил себе такие высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален». Телеведущий подчеркнул, что ему стоило строже относиться к своим словам.