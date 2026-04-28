Соловьев рассказал Боне о настоящем отношении людей к Путину Соловьев: россияне любят Путина, а не боятся его

Россияне любят своего президента Владимира Путина, а не боятся его, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live». Он подчеркнул, что люди выходят встречать главу государства, когда замечают его кортеж.

Путина в России народ любит, а не боится. Поэтому народ выходит, когда куда-то едет Путин. Он замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом, — подчеркнул Соловьев.

Ранее Соловьев извинился перед Боней за оскорбительные слова. По словам журналиста, он позволил себе нелицеприятные высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален». Он подчеркнул, что ему стоило строже относиться к своим высказываниям вне зависимости от того, что именно спровоцировало его на такую резкость.

В свою очередь Боня опровергла слухи о финансировании ее обращения к Владимиру Путину со стороны западных структур. В интервью Соловьеву она подчеркнула, что никто не платил ей за это выступление.

Журналистка Ксения Собчак тем временем информировала, что обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она попросила проверить слова Соловьева в адрес Бони, которые якобы могут считаться оскорблениями.