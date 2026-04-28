Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:21

Боня раскрыла правду о деньгах Запада за обращение к Путину

Боня заявила, что не получала денег от Запада за обращение к Путину

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Виктория Боня опровергла слухи о финансировании ее обращения к президенту России Владимиру Путину со стороны западных структур. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live» она подчеркнула, что никто не платил ей за это выступление.

Никаких сценариев не было, никто мне не платил. Плюс ко всему с вами у меня нет никаких договоренностей, никакого сценария, как сейчас уже утверждают, и я вижу, как прорастает вот это все количеством огромных каких-то догадок, разборов моего послания, — сказала Боня.

Ранее Соловьев извинился перед Викторией Боней за оскорбительные слова. По словам журналиста, он позволил себе нелицеприятные высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален».

Журналистка Ксения Собчак тем временем информировала, что обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она попросила проверить слова Соловьева в адрес Бони, которые якобы могут считаться оскорблениями.

До этого Соловьев заявил, что Боню нужно признать иностранным агентом. Он обратился к Бастрыкину с просьбой проверить ее на наличие соответствующих связей. Соловьев обвинил блогершу в дестабилизации обстановки в стране и напомнил о ее согласии за деньги опубликовать посты против поправок в Конституцию РФ.

Общество
Россия
Виктория Боня
Владимир Соловьев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.