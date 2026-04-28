Путин назвал главную особенность российской экономики

Российская экономика — это залог выполнения поставленных задач в сфере безопасности и социальной области, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что большинство отечественных предпринимателей занимают патриотическую позицию, слова главы государства транслировал канал Кремля в мессенджере МАКС.

И все мы прекрасно понимаем, что именно экономика — это залог выполнения наших задач и в сфере обороны и безопасности, и решения ключевых вопросов развития страны, и в социальной сфере тоже, — отметил Путин.

Глава государства рассказал, что предприниматели нередко помогают бойцам СВО. Путин отметил, что государству также необходимо защищать права бизнеса.

Ранее российский лидер уточнил у главы Минздрава Михаила Мурашко, как работает программа приема медицинских кадров на работу в субъектах страны с полным возмещением затрат. По словам министра, субъекты компенсируют в том числе определенные затраты на выплату стипендий, а многие регионы, куда приезжают специалисты, также имеют программы по предоставлению жилья.