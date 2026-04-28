28 апреля 2026 в 18:40

Путин задал важный вопрос о приеме врачей с возмещением затрат

Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин уточнил у главы Минздрава Михаила Мурашко, как работает программа приема медицинских кадров на работу в субъектах страны с полным возмещением затрат. По словам министра, субъекты компенсируют в том числе определенные затраты на выплату стипендий, а многие регионы, куда приезжают специалисты, также имеют программы по предоставлению жилья, передает пресс-служба Кремля.

Мурашко добавил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» являются хорошей поддержкой для привлечения кадров. Министр также подчеркнул роль утвержденных президентом социальных выплат для врачей амбулаторно-поликлинического звена, выразив особые слова благодарности за малые населенные пункты, где пошел прирост медработников, на что Путин отреагировал словами «очень важно».

Ранее Путин осмотрел новейшую отечественную беспилотную авиационную систему «АИСТ», предназначенную для доставки медицинских грузов и проведения экстренных консультаций. Она способна выполнять широкий спектр задач, включая мониторинг, доставку грузов и ретрансляцию сигнала для обеспечения двусторонней связи.

