28 апреля 2026 в 18:27

Путину показали беспилотник «АИСТ» для доставки лекарств

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин осмотрел новейшую отечественную беспилотную авиационную систему «АИСТ», предназначенную для доставки медицинских грузов и проведения экстренных консультаций. Возможности разработки продемонстрировал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Система способна выполнять широкий спектр задач, включая мониторинг, доставку грузов и ретрансляцию сигнала для обеспечения двусторонней связи. Беспилотник оснащен специальным термоконтейнером, который позволяет безопасно транспортировать препараты, медицинские изделия, биологические материалы, а также донорскую кровь и ее компоненты.

Кроме того, в настоящее время ведется разработка модуля для проведения телемедицинских консультаций и консультаций по оказанию первой помощи. Как было отмечено, данная система уже успешно применяется на Сахалине и до этого использовалась в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что в России разработаны и готовятся к внедрению беспилотники-перехватчики «Варвар», предназначенные для защиты гражданских объектов от атак вражеских дронов. Ожидается, что первыми новые системы получат частные охранные предприятия.

