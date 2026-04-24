24 апреля 2026 в 13:05

В России создали дроны, которые смогут сами находить и перехватывать БПЛА

В России создали дроны-перехватчики «Варвар» для защиты гражданских объектов

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
В России разработаны и готовятся к внедрению беспилотники-перехватчики «Варвар», предназначенные для защиты гражданских объектов от атак вражеских дронов, сообщает Telegram-канал Mash. Ожидается, что первыми новые системы получат частные охранные предприятия.

Согласно опубликованным характеристикам, вес «Варвара» составляет три килограмма, дальность автозахвата цели достигает 250 метров, а максимальная высота и дальность полета ограничены 2 тыс. метров. Перехватчик способен развивать скорость до 250 километров в час при времени полета до пяти минут.

В сообщении говорится, что ключевой особенностью системы является предельная простота в эксплуатации: оператору достаточно произвести пуск, после чего встроенный искусственный интеллект самостоятельно выполнит обнаружение, захват, наведение и автономный перехват воздушной цели.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Украина внедряет искусственный интеллект в беспилотники, заимствуя разработки у России. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что ВСУ стремятся к созданию технологий, аналогичных российским.

