Генерал Лапин возвращается: зачем Герой России идет в Госдуму

Александр Лапин
Экс-глава Ленинградского военного округа (ЛенВО) генерал-полковник Александр Лапин объявил о решении выдвинуться в депутаты Госдумы (ГД). Почему Герой России Лапин больше не в армии, зачем идет в ГД?

Зачем генерал Лапин идет в Госдуму, что известно

Лапин будет участвовать в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по партийным спискам, сообщила пресс-служба отделения партии в Татарстане.

«Я посвятил 43 года делу служения своему народу, защите своего Отечества. И на сегодняшнем жизненном этапе у меня есть огромное желание служить своему многонациональному народу, отстаивать интересы моей малой родины, помогать людям, бороться за правду, бороться за справедливость, отстаивая интересы нашей республики и в целом нашей великой Родины — России», — заявил генерал-полковник.

Он назвал в числе своих главных задач помощь военным и ветеранам боевых действий.

«Я считаю, что именно «Единая Россия» сегодня имеет абсолютный авторитет, это партия дела, и поэтому я хочу работать именно с теми, кто впереди, в авангарде славных дел у нас в стране, и, конечно, на моей малой родине, любимом Татарстане», — подчеркнул Герой России.

Итоги службы Лапина, где командовал

Лапин — уроженец Казани, родился 1 января 1964 года в семье рабочих. Учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982), с 1982 по 1984 год проходил срочную службу в рядах в войсках ПВО. После срочной службы поступил в Казанское танковое командное училище, окончил в 1988 году. После этого занимал должности от командира танкового взвода до командира 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской дивизии в звании генерал-майора.

С 2009 по 2019 год был замкомандующего 58-й армией, получил звание генерал-лейтенанта, возглавлял штаб российской группировки войск в Сирии, а затем возглавил ее. С 2017 года командовал войсками Центрального военного округа. В 2019 году стал генерал-полковником.

В ходе специальной военной операции на Украине Лапин командовал войсками группировки «Центр», его подразделения участвовали в боях за Лисичанск. В 2022 году получил звание Героя России. Тогда войска группировки «Центр», которой командовал Лапин, совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска в ЛНР и взяли в окружение украинские подразделения.

В 2023 году назначен начальником Главного штаба — первым замглавкома Сухопутными войсками РФ. В мае 2024 года Лапин возглавил Ленинградский военный округ и командовал группировкой «Север» — тогда войска прорвались в Харьковскую область и начали бои за Волчанск. В августе новым командующим ЛенВО и Северной группировкой стал генерал-полковник Евгений Никифоров.

В сентябре 2025 года СМИ писали, что Лапин покинул военную службу и был назначен помощником главы Татарстана. Официально информация не была подтверждена, но в октябре 2025 года Лапин вместе с региональными чиновниками принял участие в открытии сквера памяти в одном из сел республики.

В январе этого года СМИ писали, что Лапин может войти в списки «Единой России» на сентябрьских выборах в Думу.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

