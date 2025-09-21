РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом

РБК сообщил, что генерал-полковника Александра Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом. По данным издания, он был назначен помощником главы Татарстана Рустама Минниханова, который 19 сентября официально вступил на новый срок после победы на выборах.

Источники РБК уточнили, что на новом посту Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников военной операции и их семей, а также организацию службы по контракту. По информации издания, в его обязанности войдет работа по социальной и медицинской реабилитации, а также помощь в интеграции бойцов в мирную жизнь. Согласно сведениям РБК, Лапина сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Лапин в разные годы занимал ключевые посты в армии: руководил российской группировкой войск в Сирии, командовал Центральным военным округом и объединением «Центр». Позже был переведен в Сухопутные войска, а затем возглавил Ленинградский военный округ и группировку «Север», где отвечал за операции на Харьковском и Курском направлениях. Его имя стало широко известно после критики главы Чечни Рамзана Кадырова за события под Красным Лиманом в 2022 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя своей администрации. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что он уволился по собственному желанию. Козак проработал в команде Путина 25 лет. По данным источников, снятие с поста связано с планами перейти в бизнес-сектор.