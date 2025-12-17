Минобороны ускорило выплаты военнослужащим в десятки раз Белоусов: денежное довольствие военных теперь зачисляется за полчаса

Денежное довольствие военнослужащих теперь поступает на банковские карты в течение получаса вместо прежних суток, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он отметил, что сроки прохождения финансовых и административных документов были существенно сокращены.

По словам министра, по ряду направлений ускорение составило десятки раз, а в отдельных случаях — сотни. В качестве примера Белоусов привел зачисление денежного довольствия, время которого уменьшилось с 24 часов до 30 минут. Также значительно сокращены сроки назначения выплат при переводе военнослужащих к новому месту службы: если ранее процедура занимала до двух месяцев, то теперь она укладывается в несколько дней.

