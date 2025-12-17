Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:44

Минобороны ускорило выплаты военнослужащим в десятки раз

Белоусов: денежное довольствие военных теперь зачисляется за полчаса

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Денежное довольствие военнослужащих теперь поступает на банковские карты в течение получаса вместо прежних суток, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он отметил, что сроки прохождения финансовых и административных документов были существенно сокращены.

По словам министра, по ряду направлений ускорение составило десятки раз, а в отдельных случаях — сотни. В качестве примера Белоусов привел зачисление денежного довольствия, время которого уменьшилось с 24 часов до 30 минут. Также значительно сокращены сроки назначения выплат при переводе военнослужащих к новому месту службы: если ранее процедура занимала до двух месяцев, то теперь она укладывается в несколько дней.

Ранее Белоусов заявил, что Североатлантический альянс начал форсированную подготовку к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, НАТО затягивает украинский конфликт с целью ослабить Россию.

выплаты
военные
Андрей Белоусов
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.