17 декабря 2025 в 16:57

Раскрыто, кто подпадает под волну сокращений в России

Юрист Митрофанова: в России массово сокращают офисных работников

Волна сокращений в России в большей степени затрагивает офисных работников, рассказала юрист, учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что наиболее заметны сокращения в банковском секторе, страховании, а также в сфере услуг в целом.

Волна сокращений действительно идет, причем в разных организациях и сферах, но в первую очередь она затрагивает именно офисных работников. Бизнес стремится сохранить производственный персонал, который сложнее найти и заменить, а сокращения концентрируются в административной и управленческой средах, — рассказала Митрофанова.

Ранее сообщалось, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников выходить на работу в новогодние праздники без их добровольного согласия. Исключения из этого правила строго оговорены в Трудовом кодексе.

Юрист Илья Русяев также рассказал, что сотрудников могут обязать присутствовать на корпоративе в рабочее время в случае отказа от выполнения своих обязанностей в период мероприятия. Однако, по его словам, участие в вечеринке остается индивидуальным выбором каждого работника.

