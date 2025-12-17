Раскрыто, кто подпадает под волну сокращений в России Юрист Митрофанова: в России массово сокращают офисных работников

Волна сокращений в России в большей степени затрагивает офисных работников, рассказала юрист, учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что наиболее заметны сокращения в банковском секторе, страховании, а также в сфере услуг в целом.

Волна сокращений действительно идет, причем в разных организациях и сферах, но в первую очередь она затрагивает именно офисных работников. Бизнес стремится сохранить производственный персонал, который сложнее найти и заменить, а сокращения концентрируются в административной и управленческой средах, — рассказала Митрофанова.

