Юрист объяснил, когда начальство вправе заставить пойти на корпоратив Юрист Русяев: сотрудников могут обязать пойти на корпоратив в рабочее время

Сотрудников могут обязать присутствовать на корпоративе в рабочее время в случае отказа от выполнения своих обязанностей в период мероприятия, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, участие в вечеринке остается индивидуальным выбором каждого работника.

Если корпоративное мероприятие проводится в рабочее время, работодатель может предложить сотрудникам выбор: участвовать в корпоративе или продолжать выполнять свои трудовые обязанности на рабочем месте. Если сотрудник отказывается и от того, и от другого, это может быть расценено как дисциплинарный проступок. Например, если сотрудник решает просто покинуть рабочее место, это уже нарушает трудовую дисциплину, что может повлечь за собой меры ответственности, предусмотренные статьей 192 ТК РФ, — поделился Русяев.

Он подчеркнул, что даже в рабочее время сотрудник не обязан участвовать в корпоративе, если это не предусмотрено соответствующими нормативными документами. По словам Русяева, принуждение к участию в мероприятиях вне рамок трудовых обязанностей является нарушением закона. Юрист указал, что работодатель может лишь рекомендовать посещение, создавать мотивационные условия или предлагать привлекательные возможности.

Применение угроз, таких как увольнение, штрафы или снижение заработной платы, за отказ от участия в корпоративе, является нарушением прав работника. Такие действия могут быть обжалованы в трудовой инспекции или через суд. Если работник сталкивается с подобным давлением, он имеет право обратиться за консультацией к юристу или в инспекцию труда для защиты своих прав, — резюмировал Русяев.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что в России спрос на корпоративные мероприятия упал по сравнению с доковидным периодом. По его словам, знаменитости все реже появляются на таких праздниках.