19 ноября 2025 в 13:12

Бизнес-эксперт ответил, как изменился спрос на корпоративы в России

Бизнес-эксперт Финкельштейн: спрос на корпоративы в России упал

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спрос на корпоративы в России упал по сравнению с доковидными временами, рассказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он отметил, что сейчас звезды все меньше выступают на подобных праздниках.

Все расценки формируются рынком. Если нет рынка, то нет, соответственно, запроса на артиста. Что касается новогоднего чеса, то стоит отметить, что не все артисты выступают на корпоративах. Корпоративов стало гораздо меньше, если сравнивать с доковидными временами. Стало меньше компаний, которые заказывают артистов на корпоративы, — рассказал Финкельштейн.

Эксперт отметил, что в это же время люди начали чаще посещать концерты. По его мнению, это привело к тому, что у артистов стало меньше времени на корпоративы.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Кадышева, а также певцы Филипп Киркоров и Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Звезды предпочли провести праздник в кругу семьи.

