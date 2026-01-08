«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа Трамп может выступить в Конгрессе США 24 февраля

Президент США Дональд Трамп может выступить с ежегодным посланием Конгрессу 24 февраля 2026 года. Официальное приглашение главе государства направил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

Мы с нетерпением ждем продолжения важной работы. <...> С этой целью для меня является большой честью и привилегией пригласить вас (Трампа. — NEWS.ru) выступить на совместном заседании конгресса 24 февраля, — говорится в письме.

Отмечается, что это будет первым выступлением хозяина Белого дома с ежегодным посланием после вступления в должность президента. Ожидается, что Трамп будет подробно говорить о положении дел в стране, а также обозначит приоритеты на будущее.

Ранее Трамп заявил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Политик уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.

До этого представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай выступает против новых санкций в отношении России, предложенных Трампом. Так она прокомментировала слова сенатора Линдси Грэма, который отметил, что президент высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении Москвы