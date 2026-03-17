Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля

В случае поражения Израиля в конфликте с Ираном США могут инициировать свержение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, политик рискует повторить путь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Биньямин Нетаньяху полностью ушел в тень. Либо он действительно опасается, что с ним могут сделать то же самое, что с лидером Ирана, либо собственные союзники начнут его сливать и передавать, если Израиль будет проигрывать. В случае поражения в конфликте Нетаньяху может ждать участь, напоминающая судьбу Саддама Хусейна и прочих политиков, которых США либо свергали через оранжевые революции, либо выдавали победившей стороне. Все те режимы, которые Штаты искусственно создавали в XX веке, в случае проигрыша сливались американцами, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что в исламском мире президент США Дональд Трамп не рассматривается как главный враг. По мнению политолога, на сегодняшний день эту роль выполняет Нетаньяху, и, вероятно, в дальнейшем его обвинят во всех проблемах.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может укрываться в подземном бункере на территории своей страны после недавних ударов по Ирану. По его мнению, политик понимает, что иранцы стремятся отомстить за убийство верховного лидера Али Хаменеи.