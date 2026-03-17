17 марта 2026 в 15:03

Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля

Политолог Самонкин: США могут свергнуть Нетаньяху в случае проигрыша Израиля

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
В случае поражения Израиля в конфликте с Ираном США могут инициировать свержение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, политик рискует повторить путь бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Биньямин Нетаньяху полностью ушел в тень. Либо он действительно опасается, что с ним могут сделать то же самое, что с лидером Ирана, либо собственные союзники начнут его сливать и передавать, если Израиль будет проигрывать. В случае поражения в конфликте Нетаньяху может ждать участь, напоминающая судьбу Саддама Хусейна и прочих политиков, которых США либо свергали через оранжевые революции, либо выдавали победившей стороне. Все те режимы, которые Штаты искусственно создавали в XX веке, в случае проигрыша сливались американцами, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что в исламском мире президент США Дональд Трамп не рассматривается как главный враг. По мнению политолога, на сегодняшний день эту роль выполняет Нетаньяху, и, вероятно, в дальнейшем его обвинят во всех проблемах.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может укрываться в подземном бункере на территории своей страны после недавних ударов по Ирану. По его мнению, политик понимает, что иранцы стремятся отомстить за убийство верховного лидера Али Хаменеи.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости
Представитель Лерчек раскрыл детали судебного заседания
Пользователей Starlink в Иране предупредили о жестоком наказании
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

