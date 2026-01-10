Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:51

Слуцкий высказался об ударах «Орешником» цитатой о джентльменах

Слуцкий назвал удар «Орешником» ответом на неджентльменскую ситуацию

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Удар «Орешника» по Львовской области — это адекватный ответ на атаку по резиденции президента России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с KP.RU. Он отметил, что российская сторона не собирается терпеть провокации и «неджентльменские» поступки противника.

Нет джентльменского выхода из неджентльменских ситуаций. Поэтому нашим врагам нужно задуматься над реальной ситуацией, в которой они находятся, и идти навстречу конструктивным шагам в переговорном процессе Украины и России. А не искать заступничества у все уменьшающейся с каждым днем западноевропейской партии войны, — сказал депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей Киева, в том числе мэра Виталия Кличко, усовершенствовать подготовку города к авиаударам после атаки «Орешника». Он отметил, что украинская столица считается самым обеспеченным финансами городом страны.

До этого экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине следует радоваться, что российская ракета «Орешник» не несла ядерного боезаряда. Он назвал власти страны «самыми примитивными животными, которые поднялись из грязи в князи».

