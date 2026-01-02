Петросян отказался от прибыльных новогодних корпоративов

Юморист Евгений Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах, даже высокооплачиваемых, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, артист руководствуется желанием поберечь здоровье. При этом отмечается, что Петросян намерен дать концерт в Кремле в честь юбилея. Кроме того, он по-прежнему выступает на локальных мероприятиях. Представители артиста и сам Петросян пока не прокомментировали эту информацию.

Согласно публикации, известному российскому юмористу поступило множество предложений, однако он отказался, несмотря на щедрые гонорары. Предполагается, что Петросян не хочет тратить время на неинтересные проекты, вроде корпоративов. Кроме того, его приоритетом являются семья и здоровье.

Ранее стало известно, что корпоратив для топ-менеджеров компании ЛУКОЙЛ обошелся примерно в 60 млн рублей. Праздничное мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы. Посторонних на мероприятие не пускали, на объекте были приняты усиленные меры безопасности.