Раскрыта стоимость корпоратива для топ-менеджеров ЛУКОЙЛа Mash: ЛУКОЙЛ потратил не менее 60 млн рублей на корпоратив для топ-менеджеров

ЛУКОЙЛ потратил не менее 60 млн рублей на закрытый корпоратив для топ-менеджмента, сообщает Telegram-канал Mash. Праздничное мероприятие прошло в трехэтажном особняке Modus в центре Москвы, который на время корпоратива был полностью закрыт для посторонних.

Территорию оформили в корпоративных красно-белых цветах и усилили меры безопасности, по периметру выставили оцепление и несколько постов охраны. Только аренда площадки обошлась в несколько миллионов рублей: депозит составил около 2,5 млн, сервисный сбор — около 375 тыс., дополнительные расходы на оборудование — 200 тыс., перестановка мебели — примерно 70 тыс. рублей.

Гостям подготовили банкет с премиальными мясными деликатесами, фруктами, салатами, горячими блюдами, алкоголем и фирменным новогодним тортом. Отдельной статьей расходов оказалась концертная программа. На корпоративе выступали Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Филипп Киркоров. В совокупности организаторы заплатили им около 40 млн рублей. Самым дорогим артистом стал Валерий Леонтьев, гонорар которого составил около 15 млн рублей.

Ранее руководство ЛУКОЙЛа подтвердило, что компания активно ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Болгарии. В российской корпорации выразили надежду, что введенное болгарским правительством внешнее управление не станет преградой для завершения этой сделки.