10 января 2026 в 11:23

В Дании взлетели продажи гренландских флагов

Radio4: в Дании выросли продажи гренландских флагов из-за заявлений Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Дании значительно увеличился спрос на гренландские флаги после заявлений президента США Дональда Трампа о претензиях на этот остров, передает Radio4. По информации радиостанции, одна из двух ведущих датских компаний, занимающихся производством флагов, сообщила, что на текущей неделе около 90% их онлайн-заказов включали гренландские флаги. Обычно эта доля составляет от 3 до 5%.

Датские фабрики по производству флагов рассказывают о резком увеличении продаж гренландских флагов. Это происходит на той же неделе, когда США усилили риторику о стремлении установить контроль над Гренландией, — говорится в материале.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Трампу придется заплатить огромную сумму за Гренландию, а у Вашингтона нет таких ресурсов. Эксперт отметил, что цена острова будет астрономической, а для Дании существует риск аннексии из-за отсутствия силы, способной противостоять США. По мнению Блохина, Вашингтон может получить Гренландию практически без сопротивления, но проще оказать давление на Копенгаген и разместить там американские военные базы, не затрачивая значительных средств.

Дания
Гренландия
флаги
Дональд Трамп
