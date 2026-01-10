Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:30

Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля

Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нарежьте один крупный клубень картофеля тончайшими слайсами, как для чипсов. Слегка сбрызните их оливковым маслом и аккуратно посолите. В форму для маффинов выложите слайсы, формируя из них подобие розы с лепестками. Смешайте 100 г мягкого сливочного сыра, столовую ложку сметаны и чайную ложку трюфельного масла. Чайной ложкой заполните серединки картофельных «роз» сырной начинкой. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут, пока края картофеля не подрумянятся и не станут хрустящими. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

Ранее мы писали про татарский пирог зур бэлиш за час: максимум вкуса при минимуме движений.

простые рецепты
быстрые рецепты
тарталетки
картофель
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
ВСУ пытались ударить по ВС России ракетой большой дальности
ВСУ атаковали школу в российском регионе
Россиян предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах
Классика жанра: лучшие настольные игры для взрослых
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.