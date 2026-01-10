Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля

Нарежьте один крупный клубень картофеля тончайшими слайсами, как для чипсов. Слегка сбрызните их оливковым маслом и аккуратно посолите. В форму для маффинов выложите слайсы, формируя из них подобие розы с лепестками. Смешайте 100 г мягкого сливочного сыра, столовую ложку сметаны и чайную ложку трюфельного масла. Чайной ложкой заполните серединки картофельных «роз» сырной начинкой. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут, пока края картофеля не подрумянятся и не станут хрустящими. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

