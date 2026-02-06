Беру тарталетки и запекаю с этой начинкой: простая, но очень вкусная закуска

Беру тарталетки и запекаю с этой начинкой: простая, но очень вкусная закуска

Эта горячая закуска всегда выручает, когда нужно быстро накрыть красивый стол. Минимум ингредиентов, простое приготовление и отличный результат — румяные тарталетки с сочной начинкой исчезают первыми. Подходят и для праздников, и для домашних посиделок. Готовятся за считанные минуты, а выглядят эффектно и аппетитно.

Ингредиенты: колбаса и ветчина — 150–170 г, помидоры — 2–3 шт., твёрдый сыр — 150 г, майонез — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, песочные тарталетки — 10–15 шт.

Приготовление: колбасу и ветчину нарежьте мелкими кубиками. Помидоры также нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на крупной тёрке. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Готовую начинку разложите по тарталеткам, слегка утрамбовывая ложкой. Выложите тарталетки на противень с пергаментом и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не появится румяная корочка.

Ранее мы делились рецептом нежнейшего торта без выпечки. Тает во рту и готовится за полчаса.