05 февраля 2026 в 18:38

Нежнейший торт без выпечки — тает во рту и готовится за полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Этот торт — настоящая находка, когда хочется вкусного десерта без духовки. Шоколадное печенье, воздушный крем, нежная глазурь и ягоды — получается эффектно, просто и очень по-домашнему. Готовится за считанные минуты, а результат — как из кондитерской. Идеально к чаю и для гостей.

Ингредиенты: шоколадное печенье — 250 г, тёплое молоко — 50 мл, сахар — 0,5 ч. л., сливки 33% — 200 мл, творожный сыр — 150 г, сахарная пудра — 30 г, молочный шоколад — 60 г, растительное масло — 8 г, ягоды — по желанию.

Холодные сливки и творожный сыр соединяют с сахарной пудрой и взбивают до нежного крема. Тёплое молоко смешивают с сахаром до полного растворения. Форму застилают плёнкой или пергаментом. Выкладывают слой печенья и хорошо пропитывают молоком. Сверху распределяют часть крема. Повторяют слои 2–3 раза, не забывая щедро пропитывать печенье. Шоколад с растительным маслом растапливают в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане, перемешивают до гладкой глазури. Поливают торт сверху. По желанию добавляют ягодную прослойку или украшают свежими ягодами. Убирают в холодильник минимум на 20–30 минут для застывания.

Подают охлаждённым — нежный, шоколадный и невероятно вкусный.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
