Беру лаваш и вишню — пеку быстрый штрудель: вкус как в кондитерской и без вреда для фигуры

Этот штрудель покоряет с первого кусочка: хрустящая корочка, нежная творожная начинка и кисло-сладкая вишня внутри. Готовится за полчаса, а по вкусу — как из хорошей пекарни. Лёгкий, ароматный и совсем не тяжёлый для талии — в одной порции всего около 90 ккал. Идеальный десерт к чаю без чувства вины.

Ингредиенты: лаваш — 100 г, творог 5% — 200 г, замороженная вишня — 200 г, греческий йогурт — 80 г, подсластитель — по вкусу, кукурузный крахмал — 0,5 ч. л., яйцо — для смазывания, кунжут — по желанию.

Приготовление: творог взбивают с йогуртом и подсластителем до кремовой текстуры. Вишню прогревают на сковороде 5–10 минут с добавлением крахмала, чтобы масса стала густой. На лаваш равномерно выкладывают творожный слой, затем вишню, сворачивают плотным рулетом, смазывают яйцом, посыпают кунжутом и отправляют в духовку при 180 °C примерно на 30 минут до румяной корочки. Готовый штрудель немного остужают, нарезают на порции и подают с чаем.

