Заворачиваю шпроты и яичную массу в лаваш: невероятный рулет на закуску — бюджетный рецепт

Беру банку шпротов и обычный лаваш — и получается закуска, которую можно поставить даже на праздничный стол. Рецепт настолько простой и удачный, что многие удивляются: как из таких обычных продуктов выходит такой вкусный рулет. Сочетание шпротов, нежной яично-сырной массы и свежего огурца делает закуску ароматной, сочной и очень аппетитной.

Ингредиенты: шпроты — 360 г (1 банка), лаваш тонкий — 2 листа, плавленые сырки — 180 г, яйца вареные — 2 шт., майонез — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, огурец свежий — 1 шт. (около 150 г), укроп — небольшой пучок, соль — 1/3 ч. л., черный перец — по вкусу.

Плавленые сырки и вареные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте майонез, соль, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешайте — должна получиться нежная паста.

Листы лаваша разложите на столе и равномерно смажьте подготовленной яично-сырной массой. Огурец нарежьте очень тонкими длинными пластинами и разложите сверху. Посыпьте мелко нарезанным укропом. У шпротов удалите хвостики и равномерно распределите рыбу по поверхности лаваша. Аккуратно сверните все в плотный рулет, слегка подмазывая край майонезом, чтобы он хорошо держался.

Готовый рулет заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на час. Затем нарежьте на красивые кусочки.

