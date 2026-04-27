Лаваш в штрудель — совсем не то: ведь на тесто надо 7 минут. Оно как в кондитерской. Готовим австрийский рулет с яблоками и корицей

Покупные варианты и быстрые замены вроде лаваша дают результат, но не тот самый — с хрустящей корочкой и рассыпчатой текстурой. Настоящее удовольствие в штруделе начинается с правильного теста, и здесь оно готовится буквально за считанные минуты

В сочетании с ароматной яблочной начинкой получается десерт, который легко может соперничать с кондитерскими.

Ингредиенты: яйцо — 1 шт., сливочное масло — 60 г, пшеничная мука — 200 г, вода — 50 мл, сахар или подсластитель — по вкусу, разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — щепотка, ванилин — на кончике ножа, яблоки — 2 шт. (около 450–500 г), сливочное масло — 15 г, корица — 1/2 ч. л., грецкие орехи — 40 г, чернослив — 50 г, изюм — 40 г.

Яйцо взбивают с солью, добавляют растопленное сливочное масло, разрыхлитель, ванилин и сахар. Постепенно вводят муку, вливают воду и замешивают мягкое, не липкое тесто. Сухофрукты заливают горячей водой, а яблоки очищают, нарезают кубиками и слегка томят на сливочном масле с корицей и сахаром до мягкости. Орехи измельчают, сухофрукты нарезают и соединяют с яблочной массой.

Тесто тонко раскатывают на пергаменте, равномерно распределяют начинку и аккуратно сворачивают рулетом. Делают небольшие надрезы, при желании смазывают поверхность и отправляют в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–30 минут.

Ранее мы делились рецептом яичных рулетов по-китайски. Когда все надоело, рецепт как глоток свежего воздуха.