Это тесто на кислом молоке поднимается так, что крышка слетает с кастрюли

Это тесто на кислом молоке поднимается так, что крышка слетает с кастрюли

Рука не поднимается вылить скисшее молоко? Правильно. Я покажу тесто, которое взлетает в два раза быстрее обычного.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 450 г, молоко кислое — 200 мл, яйцо куриное — 1 шт., масло растительное рафинированное — 2 ст. л., дрожжи сухие — 5 г, сахар-песок — 1 ст. л. соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала грею кислое молоко до 35 градусов — короткими импульсами в микроволновке, чтобы не створожилось. Всыпаю сахар, потом дрожжи, оставляю на 20 минут. Когда вылезла пенная шапка, вбиваю яйцо, перемешиваю.

Теперь надо вымешивать тесто с мукой и солью: я мну его руками минут 10–15, пока не перестанет рваться.

Вливаю растительное масло, снова мешу, собираю в шар. Час в тепле — тесто вырастает вдвое, обминаю его и даю еще полчаса, чтобы поднялось снова. После этого можно лепить пирожки или ставить большой пирог.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал, что тесто будет капризничать, но оно поднялось так, что крышка кастрюли реально съехала. Пирожки получились нереально пушистыми, с хрустящей корочкой, а внутри — нежные, как облако. И главное — ни намека на кислоту во вкусе.