Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 19:01

Яблочный штрудель как во французском кафе: удивит даже тех, кто с выпечкой на «ты». Тоненький и хрусткий

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Яблочный штрудель на первый взгляд — простой десерт, но результат получается настолько удачным, что удивляет даже опытных любителей выпечки. Тонкое тесто, ароматная яблочная начинка с корицей и изюмом и удобная подача кусочками — все это делает рецепт не только вкусным, но и очень практичным.

Такой штрудель легко приготовить дома без сложной техники и долгих ожиданий.

Ингредиенты: мука — 250 г, сливочное масло — 80 г, сахар — 120 г, яйцо — 1 шт., соль — щепоть, ванилин — 0,5 ч. л., яблоко — 1 шт., изюм — 3 ст. л., корица — 1 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте яйцо, соль и ванилин, перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, чтобы оно стало более удобным в работе.

Охлаждённое тесто раскатайте между листами пергамента в пласт толщиной около 0,5 см. Сверху выложите тонкие ломтики яблока, посыпьте корицей и добавьте изюм. Сверните плотным рулетом и сразу нарежьте на кусочки по 4–5 см. Переложите их на противень с пергаментом.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте мороженым.

Проверено редакцией
Читайте также
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.