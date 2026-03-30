Яблочный штрудель как во французском кафе: удивит даже тех, кто с выпечкой на «ты». Тоненький и хрусткий

Яблочный штрудель на первый взгляд — простой десерт, но результат получается настолько удачным, что удивляет даже опытных любителей выпечки. Тонкое тесто, ароматная яблочная начинка с корицей и изюмом и удобная подача кусочками — все это делает рецепт не только вкусным, но и очень практичным.

Такой штрудель легко приготовить дома без сложной техники и долгих ожиданий.

Ингредиенты: мука — 250 г, сливочное масло — 80 г, сахар — 120 г, яйцо — 1 шт., соль — щепоть, ванилин — 0,5 ч. л., яблоко — 1 шт., изюм — 3 ст. л., корица — 1 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте яйцо, соль и ванилин, перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, чтобы оно стало более удобным в работе.

Охлаждённое тесто раскатайте между листами пергамента в пласт толщиной около 0,5 см. Сверху выложите тонкие ломтики яблока, посыпьте корицей и добавьте изюм. Сверните плотным рулетом и сразу нарежьте на кусочки по 4–5 см. Переложите их на противень с пергаментом.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте мороженым.

Ранее мы делились рецептом творожных кексов, которые получатся у всех. Простой рецепт из пачки творога.