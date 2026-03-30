Эти творожные кексы получатся у всех: простой рецепт из пачки творога. Магазинные покупать не захочется

Этот рецепт кексов полностью оправдывает свое название: кексы действительно получаются у всех, даже если раньше выпечка не удавалась. Все максимально просто — обычная пачка творога и базовые продукты, а результат — мягкие, пышные и очень вкусные кексы, которые легко заменяют магазинные сладости.

Ингредиенты: творог 9% — 200 г, сливочное масло — 2 ст. л., мука — 1 стакан, сметана — 2 ст. л., сахар — 1 стакан, яйца — 2 шт., сода — 1/2 ч. л., соль — щепотка, изюм — по желанию.

Творог протрите через сито или измельчите до гладкости, добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте. Затем введите яйца, сахар, сметану и соль, доведите массу до однородности. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое тесто. При желании добавьте изюм.

Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3, и выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до румяной корочки. Получаются нежные, ароматные кексы с мягкой текстурой — именно такие, которые хочется печь снова и снова.

