Эти творожные кексы получатся у всех: простой рецепт из пачки творога. Магазинные покупать не захочется

Этот рецепт кексов полностью оправдывает свое название: кексы действительно получаются у всех, даже если раньше выпечка не удавалась. Все максимально просто — обычная пачка творога и базовые продукты, а результат — мягкие, пышные и очень вкусные кексы, которые легко заменяют магазинные сладости.

Ингредиенты: творог 9% — 200 г, сливочное масло — 2 ст. л., мука — 1 стакан, сметана — 2 ст. л., сахар — 1 стакан, яйца — 2 шт., сода — 1/2 ч. л., соль — щепотка, изюм — по желанию.

Творог протрите через сито или измельчите до гладкости, добавьте мягкое сливочное масло и перемешайте. Затем введите яйца, сахар, сметану и соль, доведите массу до однородности. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое тесто. При желании добавьте изюм.

Разложите тесто по формочкам, заполняя их на 2/3, и выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до румяной корочки. Получаются нежные, ароматные кексы с мягкой текстурой — именно такие, которые хочется печь снова и снова.

Долго искал легкую закуску к весеннему столу. Нашел гзик — намазка на хлеб, в лаваш, к мясу, куда угодно
Драники, чао. Эти творожные лепешки «Сочные» с зеленью и чесноком жарятся за 10 минут — мягче лаваша и ароматнее хачапури
Как готовить в духовке и микроволновке: лайфхаки и простые рецепты
Никакой возни с кремом и пропиткой: этот кекс пахнет утренним кофе и тает во рту
Обычные творожные запеканки в прошлом: «Карамельная феерия» — пирог из творога с обалденным вкусом
Ольга Шмырева
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
