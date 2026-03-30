Картошка, лук и сыр — это божественно: вкуснейшая картошечка на сковороде — готовлю так постоянно, съедается влет

Иногда хочется простого, теплого и домашнего блюда без лишних хлопот — и этот рецепт как раз из таких. Обычная жареная картошка превращается в сытное и очень ароматное блюдо благодаря сыру и яйцу.

Получается нежно внутри, с аппетитной корочкой снаружи — отличный вариант и на ужин, и на быстрый обед.

Ингредиенты: картофель — 3 шт., сыр — 50 г, яйцо — 1 шт., укроп — 1 пучок, подсолнечное масло — 30 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите на хорошо разогретую сковороду с маслом и обжарьте на сильном огне несколько минут до легкой румяной корочки. Затем добавьте нарезанный лук, посолите и продолжайте готовить до мягкости картофеля.

Отдельно натрите сыр, добавьте яйцо и мелко нарезанный укроп, тщательно перемешайте. Готовую картошку залейте сырной смесью, быстро перемешайте, накройте крышкой и оставьте на слабом огне еще на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился и все соединилось в нежную массу.

Приятного аппетита!

