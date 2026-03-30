Жареный батон — идеальные мини-гренки к завтраку или на десерт. Нужно чуть масла и сливки

Когда хочется чего-то сладкого к чаю буквально за 10 минут, этот рецепт выручает всегда. Обычный батон превращается в хрустящие карамельные кусочки, которые разлетаются со стола моментально.
Из обычного батона получается десерт, который разлетается за минуты. Снаружи хрустящие, внутри мягкие, с ароматной карамелью — вкус просто как из кондитерской, а готовится все очень быстро.
Ингредиенты: батон — 4 кусочка, сахар — 4 ст. л., вода — 3 ст. л., сливочное масло — 20 г, сливки или молоко — 25 мл.
Батон нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты до легкой румяности. В другой сковороде соедините сахар с водой и прогрейте до растворения, затем добавьте сливочное масло и влейте сливки или молоко.
Готовьте, помешивая, пока карамель не станет насыщенного золотистого цвета. Выложите в нее поджаренные кусочки батона и быстро перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся карамелью. Переложите гренки на пергамент в один слой и дайте им остыть — они станут хрустящими и очень вкусными.
Приятного аппетита!
