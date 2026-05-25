Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 18:05

Летом подсели на эти гренки: овощные бутерброды с намазкой из яйца — просто, а вкус на миллион

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоит подрумянить хлеб, намазать яичной смесью, сверху добавить свежий огурец и помидор — и получается отличный быстрый перекус, который легко может заменить и завтрак, и ужин.

Вроде самые обычные продукты, а вместе получается очень вкусно: хрустящий теплый хлеб, нежная намазка с чесноком и сверху сочные свежие овощи. Особенно хорошо готовить, когда пошли свои огурцы и помидоры — аромат сразу совсем другой.

Для приготовления понадобится: багет или любой хлеб — 1 штука, яйца вареные — 3 штуки, майонез — 2–3 ст. ложки, чеснок — 1 зубчик, помидоры — 1–2 штуки, огурец — 1 штука, зелень по вкусу, соль и черный перец.

Хлеб или багет нарезают ломтиками и подсушивают на сухой сковороде, в духовке или в тостере до легкой золотистой корочки.

Для намазки яйца натирают на мелкой терке, добавляют майонез, чеснок через пресс, немного соли и перца. Всё хорошо перемешивают до нежной однородной массы.

На теплые гренки щедро намазывают яичную смесь. Сверху выкладывают кружочки огурца и ломтики помидора. По желанию добавляют укроп, зеленый лук или любую свежую зелень.

Подавать лучше сразу, пока хлеб еще хрустит.

Проверено редакцией
Читайте также
Чесночно-сырные гренки с сыром: их и к супу, и с салатом, и к пенному — батон и 10 минут времени, а вкус как в кафе
Общество
Чесночно-сырные гренки с сыром: их и к супу, и с салатом, и к пенному — батон и 10 минут времени, а вкус как в кафе
На молоке — прошлый век. 5 минут — и сырные гренки с яйцом готовы. Еда из серии «Чем проще, тем вкуснее»
Общество
На молоке — прошлый век. 5 минут — и сырные гренки с яйцом готовы. Еда из серии «Чем проще, тем вкуснее»
Необычные горячие бутерброды с творогом и тунцом — простой белковый завтрак из духовки
Общество
Необычные горячие бутерброды с творогом и тунцом — простой белковый завтрак из духовки
Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем
Общество
Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем
Готовлю и в сковороде, и на костре: бюджетный шедевр из вермишели и тушенки — быстрое блюдо для дачи, природы или дома на скорую руку
Общество
Готовлю и в сковороде, и на костре: бюджетный шедевр из вермишели и тушенки — быстрое блюдо для дачи, природы или дома на скорую руку
гренки
бутерброд
овощи
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые меры борьбы с уклонистами появились в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
МИД принял важное решение после задержания в Чехии митрополита Илариона
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.