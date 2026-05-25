Летом подсели на эти гренки: овощные бутерброды с намазкой из яйца — просто, а вкус на миллион

Стоит подрумянить хлеб, намазать яичной смесью, сверху добавить свежий огурец и помидор — и получается отличный быстрый перекус, который легко может заменить и завтрак, и ужин.

Вроде самые обычные продукты, а вместе получается очень вкусно: хрустящий теплый хлеб, нежная намазка с чесноком и сверху сочные свежие овощи. Особенно хорошо готовить, когда пошли свои огурцы и помидоры — аромат сразу совсем другой.

Для приготовления понадобится: багет или любой хлеб — 1 штука, яйца вареные — 3 штуки, майонез — 2–3 ст. ложки, чеснок — 1 зубчик, помидоры — 1–2 штуки, огурец — 1 штука, зелень по вкусу, соль и черный перец.

Хлеб или багет нарезают ломтиками и подсушивают на сухой сковороде, в духовке или в тостере до легкой золотистой корочки.

Для намазки яйца натирают на мелкой терке, добавляют майонез, чеснок через пресс, немного соли и перца. Всё хорошо перемешивают до нежной однородной массы.

На теплые гренки щедро намазывают яичную смесь. Сверху выкладывают кружочки огурца и ломтики помидора. По желанию добавляют укроп, зеленый лук или любую свежую зелень.

Подавать лучше сразу, пока хлеб еще хрустит.