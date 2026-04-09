Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 06:25

Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти гренки — настоящий сюрприз на завтрак. Снаружи — румяная корочка, внутри — нежность сливок, а сверху — сочетание сливочного сыра и сладкой вишни.

Один раз попробуете — обычные гренки уже не захочется готовить.

Ингредиенты

Батон или белый хлеб — 6–8 ломтиков, яйца — 2 шт., сливки — 120 мл, сахар — 1-2 ч. л. (по желанию), сливочное масло — для жарки, плавленый сыр — 100 г, вишнёвое варенье или джем — по вкусу.

Приготовление

Яйца взбивают со сливками и, если хочется, добавляют немного сахара. Ломтики хлеба обмакивают в этой смеси, чтобы они хорошо пропитались, но не разваливались.

На сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают гренки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые горячие гренки сразу смазывают плавленым сыром — он начинает слегка плавиться и становится особенно нежным. Сверху добавляют немного вишнёвого варенья.

Полезный совет

Джем можно использовать любой, по вкусу. Но особенно удачно сочетается абрикосовый и вишневый. Если не хотите контраста с плавленым сыром, возьмите творожный.

Ранее мы делились рецептом мясных ежиков в подливе. Сразу и мясо, и гарнир — ароматная сметанная заливка, от которой не оторваться.

Проверено редакцией
гренки
хлеб
бутерброд
простой рецепт
джемы
сыр
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список возможных заработков для подростков с 12 лет
Юрист объяснила, в каких случаях опоздание может привести к увольнению
США обсуждают переброску войск НАТО ближе к границам России
Онколог объяснила, как распознать раковую родинку
Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 9 апреля
Нутрициолог рассказала о невероятной пользе обычной картошки
Водителям напомнили о важном правиле дорожного движения
Гастроэнтеролог рассказала о правилах питания на Пасху
В Туве объявлен день траура по первому президенту Ооржаку
В Приморье задержали мужчину по делу о госизмене
Минэкономразвития предложило закрепить цены на маркетплейсах
Названо оптимальное время отхода ко сну для контроля веса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 апреля
В США нашли новые могилы воевавших на Украине американских наемников
Бузова, Шаляпин, грустная Жасмин: фото с церемонии вручения премии «Жара»
Союзники Трампа засомневались в его адекватности
Эксперт рассказал, кто в России может получать пенсию более 500 тыс. рублей
Адвокат рассказал, на что имеют право заключенные в СИЗО и колонии
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома
Суд приговорил экс-чиновника Минобороны к шести годам за взятку
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.