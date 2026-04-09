Гренки на молоке теперь не делаю: фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем

Эти гренки — настоящий сюрприз на завтрак. Снаружи — румяная корочка, внутри — нежность сливок, а сверху — сочетание сливочного сыра и сладкой вишни.
Один раз попробуете — обычные гренки уже не захочется готовить.
Ингредиенты
Батон или белый хлеб — 6–8 ломтиков, яйца — 2 шт., сливки — 120 мл, сахар — 1-2 ч. л. (по желанию), сливочное масло — для жарки, плавленый сыр — 100 г, вишнёвое варенье или джем — по вкусу.
Приготовление
Яйца взбивают со сливками и, если хочется, добавляют немного сахара. Ломтики хлеба обмакивают в этой смеси, чтобы они хорошо пропитались, но не разваливались.
На сковороде растапливают сливочное масло и обжаривают гренки с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые горячие гренки сразу смазывают плавленым сыром — он начинает слегка плавиться и становится особенно нежным. Сверху добавляют немного вишнёвого варенья.
Полезный совет
Джем можно использовать любой, по вкусу. Но особенно удачно сочетается абрикосовый и вишневый. Если не хотите контраста с плавленым сыром, возьмите творожный.
