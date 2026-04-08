Мясные ежики в подливе: сразу и мясо, и гарнир — ароматная сметанная заливка, от которой не оторваться

Когда нужно накормить семью сытно и без лишней суеты, всегда готовлю такие ежики. Рис внутри делает их нежными и сочными, а подлива — густая, ароматная, с легкой кислинкой — пропитывает каждую тефтельку.

Получается полноценное блюдо без отдельного гарнира.

Продукты

Фарш — 500 г, рис отварной — около 150 г, лук — 1 шт., соль — по вкусу.

Для подливы: сметана — 1 ст. л., мука — 1 ст. л., томатная паста — 1 ч. л., вода — 1,5 стакана, лавровый лист.

Приготовление

Фарш соединяют с отварным рисом и мелко нарезанным луком (или прокрученным через мясорубку). Солят и хорошо вымешивают руками, чтобы масса стала плотной. Формируют небольшие шарики — ежики.

Выкладывают их на разогретую сковороду с маслом и обжаривают с двух сторон по 3–5 минут, чтобы они схватились и не разваливались.

Затем вливают воду так, чтобы она доходила примерно до середины тефтелей, добавляют томатную пасту, лавровый лист и немного соли. Накрывают крышкой и тушат 10–15 минут.

Отдельно смешивают сметану с мукой и небольшим количеством теплой воды до однородности, без комочков. Вливают в сковороду, аккуратно перемешивают и тушат еще 15–20 минут на слабом огне.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
