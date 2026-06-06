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06 июня 2026 в 17:33

Больше рис в фарш не кладу: готовлю так много лет — тефтели в томатной подливке

Фото: D-NEWS.ru
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Эти тефтели получаются невероятно сытными, а секрет их сочности кроется в добавлении тертых картофеля, лука и моркови, которые делают фарш невероятно нежным и влажным даже без традиционного риса.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 морковь, 2 средние картофелины, соль, перец, паприка. Для подливы: 1 ст. л. муки, 1 ст. л. томатной пасты, 300 мл воды, специи.

Рецепт: лук, морковь и картофель натрите на мелкой терке. В большой миске смешайте фарш, тертые овощи, соль, перец и паприку до однородности. Сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их на разогретой сковороде до румяной корочки (по 2–3 минуты).

Выложите тефтели на тарелку. В той же сковороде (не моя!) обжарьте муку 1 минуту, добавьте томатную пасту, перемешайте. Влейте воду, добавьте специи, доведите до кипения. Верните тефтели, убавьте огонь и тушите 15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в подливу ложку сметаны за 2 минуты до готовности — это сделает соус более нежным и бархатистым.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый ужин — мясная сковородка с карамелизированным луком.

Проверено редакцией
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