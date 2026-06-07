Духовка все сделает за вас: 3 рецепта сытной запеканки на скорую руку

Духовка все сделает за вас: 3 рецепта сытной запеканки на скорую руку

Духовка все сделает за вас: 3 рецепта сытной запеканки на скорую руку

Готовить полноценный обед или ужин без постоянного стояния у плиты — реально. Для этого идеально подходят запеканки: их можно собрать за 15 минут, а дальше духовка сделает все сама. Вот три проверенных рецепта сытной запеканки на обед или ужин — от мясной до творожной, чтобы вы точно нашли свой вариант.

Сытная запеканка с фаршем и картофелем

Сытная мясная запеканка получается сочной благодаря томатному соусу, а картофель делает ее по-настоящему плотной. То, что нужно для обеда или ужина!

Ингредиенты (форма 20×30 см):

картошка — 800 г;

фарш говяжий (или свино-говяжий) — 500 г;

репчатые луковицы — 150 г (2 шт. средних);

морковь — 100 г (1 шт.);

томатная паста — 40 г;

вода — 100 мл;

сметана 15% — 100 г;

сыр твердый — 120 г;

соль, перец — на свой вкус;

растительное масло для жарки.

Рецепт:

Картошку избавьте от кожуры и нашинкуйте кружками толщиной 3–4 мм. Луковицы и морковку мелко порубите, обжаривайте на масле 5 минут. Добавьте фарш и жарьте еще 7 минут, разбивая комки. Добавьте томатную пасту, воду, сметану, соль и перец. Тушите 3 минуты. На дно формы выложите половину картофельной массы, затем весь фарш, потом вторую часть картошки. Накройте фольгой, запекайте 45 минут при 180 градусах. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 минут.

Калорийность на 100 г: 186 ккал.

Сытная запеканка из картофеля с грибами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства: высокое содержание белка (около 12 г на 100 г) для насыщения и восстановления мышц; ликопин из томатной пасты поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Сытная запеканка из картофеля с грибами

Даже без мяса можно приготовить хорошо насыщающее блюдо. Сытная запеканка из картофеля с шампиньонами и сливочным соусом ничем не уступает мясной версии по питательности. Вы можете заменить обычные сливки на веганские, а масло — на маргарин, чтобы получить постный, веганский вариант.

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

шампиньоны свежие — 400 г;

лук — 120 г (2 шт.);

сливки 20% — 200 мл;

мука — 20 г (1 ст. ложка с горкой);

масло сливочное — 30 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, мускатный орех — на свой вкус.

Рецепт:

Картошку отваривайте в мундире 15 минут, затем остудите, нарубите кружками. Лук и грибы нашинкуйте кубиком. Жарьте луковицы на сливочном масле до прозрачности в течение 3 минут, введите грибы и жарьте до испарения жидкости (10 минут). Введите чесночные зубчики. В сотейнике соедините сливки, муку, мускатный орех, соль. Варите на слабом огне 2 минуты до загустения. В форму выложите слой картофеля, затем грибы с луком, залейте половиной соуса. Повторите слои. Запекайте 25 минут при 190 градусах.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

Полезные свойства: грибы содержат эрготионеин (мощный антиоксидант) и витамины группы B; картофель обеспечивает устойчивый крахмал, полезный для микрофлоры кишечника.

Творожная запеканка с манкой (без муки)

Если вам хочется чего-то более легкого, чем мясные запеканки, приготовьте творожную запеканку с манкой. Она также очень сытная за счет творога и яиц и по консистенции напоминает чизкейк — идеально на полдник или легкий ужин.

Ингредиенты:

творог 5–9% — 600 г;

яйца — 3 шт. (крупных);

манная крупа — 60 г (4 ст. ложки);

сахар — 50 г (можно меньше);

сметана 15% — 100 г;

ванилин — на кончике ножа;

масло сливочное для смазывания формы.

Творожная запеканка с манкой (без муки) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт:

Манную крупу залейте сметаной, перемешайте и дайте отдохнуть 20 минут для набухания. Яйца взбейте с сахаром и ванилином до пены. Творог протрите через сито (или пробейте блендером). Соедините с яичной массой и манкой в сметане. Дайте настояться 10 минут. Форму смажьте маслом, распределите по дну творожную массу, разровняйте. Запекайте 40 минут при 180 градусах. Не открывайте дверцу духовки первые 30 минут, чтобы запеканка не осела.

Калорийность на 100 г: 198 ккал.

Полезные свойства: кальций и фосфор из творога укрепляют кости; казеиновый белок усваивается медленно, обеспечивая чувство сытости на 3–4 часа.

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