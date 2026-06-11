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11 июня 2026 в 16:00

Варил варенье часами, пока не попробовал джем на агаре. Теперь только так

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь, чтобы джем пах летом, а не «компотом из банки»? Бери агар. Он работает в разы быстрее желатина, и цвет у клубники остается как с куста.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар-песок — 450 г, агар-агар — 10 г, вода — для замачивания агара, лимонный сок — 15 мл.

Как готовлю

Сначала перебираю клубнику и мою ее: никакой гнили, только упругие ягоды. Засыпаю сахаром и оставляю на 30–40 минут, чтобы ягоды пустили сок. Потом пробиваю все блендером — люблю с кусочками, но можно и в пюре. Ставлю на огонь, довожу до кипения и варю 15–20 минут на минимальном нагреве, снимая пену.

Самое важное: вливаю разведенный в воде агар-агар и кипячу еще ровно 5 минут — иначе не застынет. В самом конце добавляю лимонный сок, перемешиваю и сразу разливаю горячий джем по стерильным банкам. Переворачиваю и даю остыть — наутро получается идеальная, упругая текстура с ярким вкусом свежей ягоды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вместо двух часов у плиты я провел всего 20 минут. Цвет у джема остался такой, будто я только что сорвал клубнику с грядки, а текстура — упругая, нежная, без приторной сладости.

Проверено редакцией
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