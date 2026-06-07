Окунаю ломтики хлеба в молоко с сыром — к чаю подаю хрустящие гренки: вкуснее и нежнее драников

Беру батон, яйца, молоко, сыр и зелень и запекаю гренки в духовке без возни у плиты. Не нужно стоять и переворачивать каждый кусочек: просто обмакиваю ломтики в яично-молочную смесь, выкладываю на противень и через 15 минут достаю румяные, ароматные гренки с хрустящей корочкой, нежной серединкой и расплавленным сыром внутри.

Для приготовления вам понадобится: 8–10 ломтиков батона (или белого хлеба), 3 яйца, 100 мл молока, 100 г твердого сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите, добавьте в яичную смесь и перемешайте. Каждый ломтик батона обмакните в полученную смесь с обеих сторон. Выложите гренки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — сытный завтрак готов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти гренки в духовке. Даже те, кто обычно жарит гренки на сковороде, оценили простоту и вкус. Кстати, вместо сыра можно добавить брынзу — получится более соленый вариант. Находка, а не рецепт!