ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 09:35

Окунаю ломтики хлеба в молоко с сыром — к чаю подаю хрустящие гренки: вкуснее и нежнее драников

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру батон, яйца, молоко, сыр и зелень и запекаю гренки в духовке без возни у плиты. Не нужно стоять и переворачивать каждый кусочек: просто обмакиваю ломтики в яично-молочную смесь, выкладываю на противень и через 15 минут достаю румяные, ароматные гренки с хрустящей корочкой, нежной серединкой и расплавленным сыром внутри.

Для приготовления вам понадобится: 8–10 ломтиков батона (или белого хлеба), 3 яйца, 100 мл молока, 100 г твердого сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Сыр натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите, добавьте в яичную смесь и перемешайте. Каждый ломтик батона обмакните в полученную смесь с обеих сторон. Выложите гренки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — сытный завтрак готов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти гренки в духовке. Даже те, кто обычно жарит гренки на сковороде, оценили простоту и вкус. Кстати, вместо сыра можно добавить брынзу — получится более соленый вариант. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Гренки с килькой и яйцом в буфетах разбирали первыми: бюджетная закуска, которая не уступает дорогой рыбе
Общество
Гренки с килькой и яйцом в буфетах разбирали первыми: бюджетная закуска, которая не уступает дорогой рыбе
Натираю батон чесноком и сыром — через 10 минут на столе хрустящие чесночно-сырные гренки. Хит к супу и салату
Общество
Натираю батон чесноком и сыром — через 10 минут на столе хрустящие чесночно-сырные гренки. Хит к супу и салату
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Общество
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Беру редис, яйца и огурец: салат «Весенний» с зеленой заправкой — только свежесть и никакого майонеза
Общество
Беру редис, яйца и огурец: салат «Весенний» с зеленой заправкой — только свежесть и никакого майонеза
Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай
Семья и жизнь
Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай
рецепты
гренки
зелень
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе осознали, что будет в случае отсутствия договора с РФ по Украине
Маленький мальчик ушел гулять и загадочно исчез в Новосибирске
Американская журналистка обвинила Запад во лжи после поездки в Россию
Снегоход придавил женщину на Камчатке
Армения призвала Россию к «оздоровлению» отношений
Швеция выделит гигантскую сумму на «обеспечение демократии» в Армении
Наступление ВС РФ на Запорожье 7 июня: последние новости, Малая Токмачка
Четыре обезглавленных тела нашли у здания правительства
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июня: где сбои в России
Мощнейший пожар вспыхнул на складе в российском регионе
Политолог оценил вероятные последствия операции КНР в водах около Тайваня
Косуля разбила голову 10-летнему мальчику
Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания
Россияне бросились массово скупать одну книгу
В США сделали предсказание о судьбе Зеленского
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Депутат Госдумы рассказала, как помочь женщинам с детьми в бизнесе
Наступление ВС РФ на Харьков 7 июня: последние новости, ситуация в Купянске
Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова
В Армении раскрыли правду о нарушениях партии Пашиняна на выборах
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.