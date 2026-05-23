23 мая 2026 в 16:04

Чесночно-сырные гренки с сыром: их и к супу, и с салатом, и к пенному — батон и 10 минут времени, а вкус как в кафе

Иногда самый вкусный перекус получается вообще из самых обычных продуктов. Стоит только отправить батон в духовку с чесночным маслом, пармезаном и копченой паприкой — и кухня сразу начинает пахнуть так, будто где-то рядом готовят закуски к горячему супу или к пенному в хорошем пабе.

Снаружи гренки получаются хрустящими и золотистыми, внутри — еще слегка мягкими, а сверху появляется солоноватая сырная корочка с легким ароматом копченостей от паприки. И самое приятное — их можно подать буквально ко всему: к супу, салату или просто поставить на стол и не заметить, как тарелка опустеет.

Ингредиенты: батон — 1 штука, чеснок — 3 зубчика, пармезан — 100 г, сливочное масло — 50 г, петрушка — небольшой пучок, копченая паприка — 1 ч. ложка, соль — щепотка.

Приготовление: батон нарежьте ломтиками — для салата помельче, для супа или закуски можно покрупнее. Мягкое сливочное масло смешайте с измельченным чесноком, мелко нарезанной петрушкой, солью и копченой паприкой.

Получившуюся смесь распределите по ломтикам батона. Сверху щедро посыпьте тертым пармезаном и выложите все на противень.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5–7 минут, пока сыр слегка не подрумянится, а края хлеба не станут хрустящими.

Подавайте сразу, пока гренки горячие и ароматные.

Личный опыт: с пармезаном вкус получается намного ярче и насыщеннее, чем с обычным сыром, а копченая паприка неожиданно дает тот самый «ресторанный» аромат. Главное — не пересушить батон, иначе уйдет контраст между хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
