На молоке — прошлый век. Делаю гренки с баклажанами и чесноком: вкуснее и ароматнее драников

Гренки с жареными баклажанами — это гениально простой рецепт сытного и ароматного завтрака или ужина для тех, кто любит необычные сочетания, но не хочет долго стоять у плиты. Никакой возни с фритюром — просто обжарил баклажаны, поджарил хлеб и собрал бутерброд.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные гренки с золотистой корочкой и невероятно нежной, сливочной начинкой из жареных баклажанов, расплавленного сыра и пикантного чеснока. Баклажаны карамелизуются на сковороде, становятся мягкими и ароматными, а сыр тянется при надкусывании. Чеснок и зелень добавляют свежую нотку и делают вкус ярче. Такие гренки намного интереснее обычных бутербродов и готовятся быстрее любых пирожков. Идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса или как закуска к супу.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 1 баклажан, 4–6 ломтиков хлеба (батона или тостового), 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, пучок петрушки или укропа, 2 яйца, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Баклажан нарежьте кружками толщиной 0,5–1 см, посолите, оставьте на 10 минут, затем обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите, сыр натрите на терке. Яйца взбейте с солью и перцем. Обмакните ломтики хлеба в яйцо, обжарьте на сковороде с одной стороны. Переверните, на поджаренную сторону выложите баклажаны, посыпьте сыром, чесноком и зеленью. Накройте крышкой на 1–2 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.