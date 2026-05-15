День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:00

На молоке — прошлый век. Делаю гренки с баклажанами и чесноком: вкуснее и ароматнее драников

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гренки с жареными баклажанами — это гениально простой рецепт сытного и ароматного завтрака или ужина для тех, кто любит необычные сочетания, но не хочет долго стоять у плиты. Никакой возни с фритюром — просто обжарил баклажаны, поджарил хлеб и собрал бутерброд.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные гренки с золотистой корочкой и невероятно нежной, сливочной начинкой из жареных баклажанов, расплавленного сыра и пикантного чеснока. Баклажаны карамелизуются на сковороде, становятся мягкими и ароматными, а сыр тянется при надкусывании. Чеснок и зелень добавляют свежую нотку и делают вкус ярче. Такие гренки намного интереснее обычных бутербродов и готовятся быстрее любых пирожков. Идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса или как закуска к супу.

Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 1 баклажан, 4–6 ломтиков хлеба (батона или тостового), 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, пучок петрушки или укропа, 2 яйца, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Баклажан нарежьте кружками толщиной 0,5–1 см, посолите, оставьте на 10 минут, затем обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите, сыр натрите на терке. Яйца взбейте с солью и перцем. Обмакните ломтики хлеба в яйцо, обжарьте на сковороде с одной стороны. Переверните, на поджаренную сторону выложите баклажаны, посыпьте сыром, чесноком и зеленью. Накройте крышкой на 1–2 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
Семья и жизнь
6 рецептов идеальных блинов — «Три стакана», на молоке, кефире и не только
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
Семья и жизнь
3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с творогом и укропом: пышнее сырников и быстрее ватрушек на завтрак
Общество
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с творогом и укропом: пышнее сырников и быстрее ватрушек на завтрак
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с сыром и укропом: сытнее и вкуснее драников
Общество
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с сыром и укропом: сытнее и вкуснее драников
Беру контейнер и нарезаю баклажаны, помидоры и чеснок: через 2 часа подаю закуску — без уксуса
Общество
Беру контейнер и нарезаю баклажаны, помидоры и чеснок: через 2 часа подаю закуску — без уксуса
рецепты
гренки
баклажаны
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.