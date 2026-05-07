На молоке — прошлый век. Жарю гренки с сыром и укропом: сытнее и вкуснее драников

Жарю гренки с сыром и укропом: сытнее и вкуснее драников. Это гениально простой рецепт завтрака для тех, кто любит сыр и хрустящую корочку, но не хочет возиться с драниками или тестом. Никакой тертой картошки, никакого риска, что развалятся, — только хлеб, сыр и яйцо.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие гренки с золотистой корочкой и тягучей расплавленной сырной начинкой внутри, с ярким ароматом укропа. Они намного сытнее драников, потому что сыр дает намного больше насыщения, а готовятся в два раза быстрее. Эти гренки идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса на работе или вместо хлеба к супу. Их обожают дети и взрослые, а готовятся они из самых простых продуктов за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 ломтиков белого хлеба (батона или тостового), 150 г твердого сыра (гауда, российский или чеддер), большой пучок укропа, 2 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Укроп мелко порубите ножом. Сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте сыр, укроп, соль и перец. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. Обмакните каждый ломтик хлеба во взбитое яйцо с одной стороны.

Выложите хлеб яичной стороной вверх на тарелку. На каждый ломтик щедро выложите сырно-укропную начинку, слегка прижмите. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите гренки начинкой вверх. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 1–2 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячими — это невероятно вкусно!

Беру стакан, посыпаю мукой и смазываю маслом — каждый раз работает идеально
На молоке — прошлый век. Делаю гренки с творогом и зеленым луком: нежнее ватрушек и быстрее омлета на завтрак
Крупными ломтями к борщу, кубиками в салат — универсальные чесночные гренки за 7 минут
Никаких сырников: идеальный завтрак — картофельные пышки, всего лишь 3 ингредиента
Вместо тостов в молоке: сытный завтрак из батона и яиц — дешево, но до чертиков вкусно
Мария Левицкая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
