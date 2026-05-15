Беру контейнер и нарезаю баклажаны, помидоры и чеснок: через 2 часа подаю закуску — без уксуса

Закуска из баклажанов и помидоров — это обалденное летнее блюдо, которое настаивается всего 2 часа. Сочные, ароматные баклажаны с чесноком, помидорами и зеленью в масле становятся невероятно вкусными. Готовьте побольше — закуска разлетается на раз-два.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 3 помидора, 3–4 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите, оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Помидоры нарежьте кружочками. Чеснок нарежьте тонкими пластинками, зелень мелко порубите.

В контейнер выкладывайте слоями: баклажаны, чеснок, помидоры, зелень, соль и перец. Повторите слои. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 2 часа. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела проверить рецепт. Пришлось повозиться с обжариванием баклажанов, но конечный результат того стоил — закуска вышла отменной, с ярким вкусом овощей без уксуса и посторонних запахов.

