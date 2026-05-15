Маринуются за 30 минут: 3 рецепта закуски — битая редиска, малосольные огурцы и пикантные шампиньоны

Эти три быстрые закуски к шашлыку маринуются всего 30 минут при комнатной температуре. Хрустящие, ароматные, с чесноком и зеленью, они станут идеальным дополнением к мясу.

Для битой редиски возьмите: 300 г редиски, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса (9%), 2 ст. л. растительного масла.

Редиску помойте, отбейте молотком для мяса, чтобы она треснула. Смешайте с выдавленным чесноком, рубленым укропом, солью, сахаром, уксусом и маслом.

Для малосольных огурцов: 2 огурца, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара.

Огурцы нарежьте кружочками, сложите в пакет. Добавьте рубленый укроп, выдавленный чеснок, соль и сахар. Пакет завяжите, потрясите.

Для шампиньонов: 300 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса, соль, перец.

Грибы отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг. Смешайте с рубленой зеленью, чесноком, маслом, уксусом, солью и перцем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже воспользовалась этими рецептами перед поездкой на шашлыки. По ее наблюдениям, редиску лучше разрезать на небольшие дольки или кружочки, а грибы брать мелкие. Тогда за 30 минут все отлично промаринуется.

