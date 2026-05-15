День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 08:05

Маринуются за 30 минут: 3 рецепта закуски — битая редиска, малосольные огурцы и пикантные шампиньоны

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти три быстрые закуски к шашлыку маринуются всего 30 минут при комнатной температуре. Хрустящие, ароматные, с чесноком и зеленью, они станут идеальным дополнением к мясу.

Для битой редиски возьмите: 300 г редиски, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. уксуса (9%), 2 ст. л. растительного масла.

Редиску помойте, отбейте молотком для мяса, чтобы она треснула. Смешайте с выдавленным чесноком, рубленым укропом, солью, сахаром, уксусом и маслом.

Для малосольных огурцов: 2 огурца, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара.

Огурцы нарежьте кружочками, сложите в пакет. Добавьте рубленый укроп, выдавленный чеснок, соль и сахар. Пакет завяжите, потрясите.

Для шампиньонов: 300 г шампиньонов, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса, соль, перец.

Грибы отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг. Смешайте с рубленой зеленью, чесноком, маслом, уксусом, солью и перцем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже воспользовалась этими рецептами перед поездкой на шашлыки. По ее наблюдениям, редиску лучше разрезать на небольшие дольки или кружочки, а грибы брать мелкие. Тогда за 30 минут все отлично промаринуется.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны со вкусом грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
Общество
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Общество
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Семья и жизнь
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Сырное «полено» с пикантной начинкой — хит любого фуршета: у других закусок просто нет шансов
Общество
Сырное «полено» с пикантной начинкой — хит любого фуршета: у других закусок просто нет шансов
Мариную помидоры с чесноком и сахаром — и в холодильник: уже через 30 минут подаю их на стол
Общество
Мариную помидоры с чесноком и сахаром — и в холодильник: уже через 30 минут подаю их на стол
Общество
рецепты
закуски
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили о риске новой пандемии
Бойцы ВС России выбили солдат ВСУ еще из одного села в Харьковской области
Мужчина пообещал убить девочек за отказ приехать к нему домой
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе
В Госдуме жестко высказались о гибели трех рязанцев после атаки БПЛА ВСУ
Инфекционист рассказала, сколько живет хантавирус при комнатной температуре
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Актер из «Чернобыля» погиб на СВО
Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному
Беспилотник ночью залетел в воздушное пространство страны НАТО
В российском городе рухнула часть фасада здания администрации
В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей
Зумеры раскрыли, что их бесит на работе больше всего
Боец ММА пожертвовал собственной жизнью ради спасения тонущих детей
Стало известно, когда Путин посетит Китай
В Госдуме узнали о популярных у детей конфетах-«вейпах»
IT-специалист назвал самый раздутый маркетинговый параметр в смартфонах
Власти российского региона пошли на решительные меры из-за пожаров
Раскрыто, пригласят ли РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
В Брянске назвали последствия ночной атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.